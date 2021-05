Botticino, domenica due concerti e visita alla cantina Franzoni

Nuovo appuntamento domenica 30 maggio all’interno degli eventi che festeggiano i vent’anni di storia della Strada dei vini e dei sapori dei Colli longobardi, nel ricco cartellone di concerti, visite guidate, incontri e cantine aperte. (info www.stradadelvinocollideilongobardi.it).

Domenica 30 maggio a Botticino si svolgerà una giornata che prevede una visita in cantina e ben due concerti. Il primo si svolgerà presso la Cantina Franzoni di Botticino alle 17,30 e vedrà la partecipazione del Duo Capriccio composto dal chitarrista Antonio D’Alessandro e dal violinista Stefano Zeni. Stimolante come sempre il programma che affianca trascrizioni d’autore e arrangiamenti di musica suadamericana e contemporanea, con inserti di improvvisazioni jazzistiche.

Alle 20,30 presso il Teatro Centro Lucia di Botticino si terrà il concerto di Giulio Tampalini. Questo è il primo concerto di Tampalini a Brescia dopo la pandemia. Per questo rappresenta un momento significativo da molteplici punti di vista. Il programma prevede l’esecuzione delle opere più amate del repertorio per chitarra classica, dalle trascrizioni bachiane fino ai capolavori di Tarrega, passando per l’Adagio del Concierto de Aranjuez di Rodrigo e il repertorio brasiliano di Villa-Lobos. Elemento di interesse del concerto sarà anche l’interazione di Tampalini con il pubblico del concerto, che sarà invitato a scegliere personalmente le musiche che vorrà ascoltare.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma necessitano di prenotazione. Il numero per la prenotazione del concerto del Duo Capriccio è 347 0789481, mentre per il concerto del maestro Tampalini il numero da contattare è il 3403913752.

ore 17,30 CONCERTO DEL “DUO CAPRICCIO”

Accoglienza e breve presentazione degli ambienti della Cantina Franzoni. Concerto di Antonio D’Alessandro (chitarra) e Stefano Zeni (violino). Ore 19,00 aperitivo e degustazione con gli artisti. Azienda Vinicola Emilio Franzoni – Botticino Via Camillo Benso Cavour, 10. Ingresso libero su prenotazione: 3470789481

ore 20,30 CONCERTO DI GIULIO TAMPALINI – CHITARRA SOLA

Teatro Centrolucia – Botticino Sera – Via Dante Alighieri, 15 Ingresso libero su prenotazione: cell.3403913752