Fanghi tossici, intercettazioni tra gli indagati: “quel mais fa schifo”

(red.) Non si esaurisce l’eco dell’inchiesta condotta dalla procura di Brescia e che ha portato a indagare 15 persone per reati ambientali, cioé quelli connessi al presunto spandimento di fanghi inquinanti, non depurati, sui terreni agricoli in tutto il nord Italia. E al sequestro, da parte dei carabinieri forestali, di tre impianti della Wte di Calcinato, Quinzano e Calvisano. Ora emergono anche le intercettazioni telefoniche e ambientali che fanno capire come dietro tutto questo ci fosse, secondo l’accusa, un sistema.

Tanto che gli indagati sarebbero stati pienamente consapevoli di quanto stavano facendo. E così il risultato è stato di 150 mila tonnellate di fanghi sparsi nelle aree agricole con l’obiettivo di azzerare i costi di trattamento e aumentare il profitto. Secondo chi indaga, i dipendenti e collaboratori sapevano che quei documenti di trasporto erano falsi.

E tra le intercettazioni c’è chi parla di “quel mais fa veramente schifo” e “io ogni tanto ci penso, chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi. Io sono stato consapevolmente un delinquente” si legge, tra l’altro tra le risate. “Siamo talmente aziendalisti – si sente in un’altra intercettazione – da non avere più pudore”.