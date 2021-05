Italcementi: “La lista Fillea Cgil più preferenziata dai lavoratori”

(red.) La segreteria provinciale della Fillea Cgil esprime soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo delle Rsu alla Italcementi di Rezzato. Alle elezioni – si legge in una nota – hanno votato 94 dipendenti (su 130) e la lista della Fillea Cgil è risultata la più preferenziata dai lavoratori, ottenendo 67 voti ed eleggendo così tre delegati. Segue la Filca Cisl con 22 voti e un delegato eletto.

“L’ampia partecipazione al voto, dopo un periodo caratterizzato da una elevata conflittualità, è un segnale molto chiaro che i lavoratori hanno voluto dare all’azienda e ci auguriamo che serva a inaugurare una nuova fase positiva, capace di accogliere le richieste avanzate e risolvere i problemi sollevati in questi mesi”, spiega il segretario generale Fillea Cgil Brescia, Ibrahima Niane. “Il risultato positivo della lista è la conferma dell’impegno della Fillea Cgil e consegna al sindacato la responsabilità di corrispondere alla fiducia che ci è stata assegnata. Ai nostri delegati in azienda va il nostro ringraziamento e il sostegno dell’organizzazione per proseguire su questa strada”.