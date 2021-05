Botticino, due auto si tamponano: tre feriti e traffico in tilt

(red.) Nella tarda mattina di ieri, martedì 18 maggio, intorno alle 12,30 si è verificato un incidente stradale tra due auto in via Garibaldi a Botticino Sera, frazione di Botticino, nell’hinterland bresciano. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, una Citroen C3 con a bordo tre persone e una Jeep Renegade si sono scontrate mentre procedevano nella stessa direzione.

L’impatto ha provocato il ferimento dei tre occupanti della Citroen – un 44enne, un 73enne e un 77enne – mentre il conducente dell’altra auto è rimasto illeso. Sul posto, per i soccorsi, è giunta un’ambulanza della Croce Blu di Brescia per medicare i feriti sul posto. E per fortuna nessuno ha dovuto fare ricorso al trasporto in ospedale.