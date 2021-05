Mazzano, punta un euro al bar e vince un milione al 10eLotto

(red.) Ci sono state grandi celebrazioni nelle ore precedenti a venerdì 14 maggio nel momento in cui, come dà notizia Bresciaoggi, in un bar-tabaccheria di Molinetto di Mazzano, nell’hinterland bresciano, sono stati vinti un milione di euro puntando un solo euro sul gioco 10eLotto.

La giocata è stata realizzata lunedì 10 maggio e poi convalidata. La ricevitoria finita sotto i riflettori è la “Zerodue” di viale Europa dove l’anonimo vincitore ha centrato i numeri 11, 20, 31, 54, 59, 65, 71, 76, 85 e 90. Il bar era stato oggetto di un’altra buona notizia sei anni fa, nel 2015, quando qualcuno vinse 5 milioni di euro con un gratta e vinci.