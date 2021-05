Calcinato, anziano cade vicino alla stazione: è grave. Soccorso

(red.) Questa mattina, lunedì 10 maggio, si sono resi necessari i carabinieri bresciani della compagnia di Desenzano del Garda e i soccorritori a bordo dell’automedica e di un’ambulanza in via Schiannini a Ponte San Marco di Calcinato. Intorno alle 10,30, infatti, per motivi da accertare, un uomo di 75 anni è caduto a due passi dalla stazione ferroviaria. L’anziano è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.