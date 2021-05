Calcinato, camion finisce nel fosso: autotrasportatore illeso

(red.) Poco prima dell’alba di ieri, lunedì 3 maggio, lungo la via Statale a Ponte San Marco di Calcinato, nel bresciano, si è reso necessario l’intervento di un vasto schieramento di forze dell’ordine e di soccorso a causa di un camion finito in un fossato lungo la carreggiata. E’ successo dopo le 4,30 quando un 35enne stava conducendo il mezzo pesante lungo la strada.

A un certo punto, senza forse accorgersi di un tratto, ha sfondato il guardrail ed è terminato nel fosso al fianco della striscia di asfalto. La chiamata al 112 ha mobilitato l’automedica, un’ambulanza di Calcinato, i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda e anche gli agenti della Polizia stradale. Nel corso delle ore successive l’impegno ha riguardato il recupero del mezzo pesante, mentre per fortuna l’autotrasportatore non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.