Rezzato, scontro tra auto e tir sulla tangenziale 45 bis: muore 50enne

(red.) Alle prime ore di questa mattina, venerdì 30 aprile, si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 45 bis in territorio di Rezzato, nell’hinterland bresciano. L’impatto, avvenuto intorno alle 7, ha coinvolto un tir e un’auto e si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. L’incidente, avvenuto proprio davanti al negozio Bricoman, è stato talmente violento che i due mezzi sono usciti dalla carreggiata – il camion si è anche ribaltato – in un fossato lungo la strada.

Nello scontro è morto un 50enne e sono rimasti feriti un 25enne e un 54enne. Sul posto, dopo l’allerta al 112, sono giunti gli agenti della Polizia stradale per raccogliere i rilievi dell’incidente, l’automedica e due ambulanze da Nuvolento e Mazzano, oltre ai vigili del fuoco. Ma come detto, per il 50enne non c’era ormai più nulla da fare ed è morto sul colpo. Gli altri due feriti, invece, non sarebbero in gravi condizioni. A causa dei soccorsi e dei rilievi, lungo la provinciale si sono formate lunghe code.