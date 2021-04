Autostrada a A4 senza pace, un morto nel pomeriggio

(red.) Circolazione nel caos questo venerdì sull’Autostrada A4 nel tratto a Est di Brescia, tra la città e il lago di Garda. Dopo lo scontro che, alle 4 della notte, è costato la vita a un uomo tra Desenzano e Brescia Est, altri incidenti si sono verificati a distanza di pochi chilometri, sempre sulla A4 in direzione di Venezia. L’episodio più grave è accaduto nel primissimo pomeriggio tra i caselli di Brescia centro e di Brescia est, dove in un tamponamento a catena un uomo ha perso la vita quando il suo furgone è rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti.

Nella zona si sono formate lunghe code e l’autostrada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi.