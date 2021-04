Cosp Mazzano raccoglie fondi per una nuova ambulanza

(red.) “Aiutateci ad aiutare”. Questo l’invito del Cosp (Centro operativo soccorso pubblico) di Mazzano che ha lanciato da pochi giorni una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza allestita, per portare soccorso nell’hinterland est di Brescia. Gli organizzatori della campagna creata su GoFundMe fanno sapere che “l’ambulanza dovrà essere utilizzata sia per servizi di urgenza ed emergenza, sia per trasporti sanitari protetti, per poter aiutare tutta la popolazione nell’assistenza sanitaria nel Bresciano (Mazzano, Rezzato, Botticino, Castenedolo, eccetera). Tutti possono partecipare, anche con piccole cifre, perché siamo convinti che, in questi casi, tanti piccoli mattoncini possano contribuire al risultato finale, che è comunque impegnativo”.

La risposta dei bresciani e degli abitanti dei comuni limitrofi non si è fatta attendere, in molti, infatti, hanno deciso di supportare l’iniziativa che è già stata condivisa oltre 500 volte sui social media. Ad oggi sono stati donati oltre 5mila euro. “Attualmente i veicoli in nostra dotazione percorrono molti chilometri all’anno, frutto di tanti trasporti quotidiani d’urgenza e di un servizio che tocca un bacino ampio di utenti nel territorio, grazie al sostegno dei quasi 200 volontari attivi. Per questo”, sottolineano gli organizzatori, “è strettamente necessario integrare i mezzi in uso con un’ambulanza nuova, attrezzata e dedicata ad offrire un servizio utile all’intera collettività. Un’ambulanza nuova significa più efficienza in caso di emergenze sanitarie, più sostegno concreto alle persone anziane, più supporto a chi convive con disabilità, più sicurezza per tutti i cittadini, anziani, adulti e bambini”. La campagna è a questo link.