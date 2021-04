Flero, scontro tra auto e moto: feriti conducente e i due centauri

(red.) Questa mattina, sabato 24 aprile, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via XX Settembre a Flero, nell’hinterland bresciano. E’ successo intorno alle 11 quando la vettura – una Bmw – condotta da un 38enne si è scontrata con una moto che in sella aveva due centauri di 53 anni.

L’allerta ai soccorsi ha mobilitato sul posto la Polizia locale per ricostruire la dinamica, insieme all’automedica e tre ambulanze da Flero e Roncadelle e l’elicottero. A riportare le condizioni peggiori sono stati i due motociclisti trasportati in codice giallo all’ospedale Civile e alla Poliambulanza, mentre il conducente dell’auto ha riportato solo ferite lievi.