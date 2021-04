Roncadelle, tampona un’altra auto e fugge: identificato il “pirata”

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 14 aprile gli agenti bresciani della Polizia locale di Roncadelle sono riusciti a risalire al “pirata” della strada che tempo prima, in paese in via Martiri della Libertà, aveva tamponato un’auto condotta da una signora. E invece di fermarsi per accertarsi delle condizioni della conducente, era fuggito.

La donna rimasta ferita nello scontro – ha riportato una prognosi di qualche giorno – ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine che si sono messe al lavoro attraverso le telecamere di videosorveglianza. In qualche modo si è riusciti a risalire ai componenti della vettura “pirata” e quindi al conducente e si è compreso il motivo per il quale non si era fermato: non aveva la patente. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso e guida senza patente.