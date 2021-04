Mazzano: infortunio sul sentiero, soccorso in volo

(red.) Poco dopo le 17 di questo lunedì pasquale, due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto degli specialisti Saf (Speleo alpino fluviale), sono intervenute nel comune di Mazzano su un impervio sentiero, dopo la chiesa degli alpini, per soccorrere una persona infortunata.

Le squadre hanno recuperato e accompagnato a valle a piedi due persone non ferite, mentre l’elicottero del 118 ha caricato con il verricello il ferito, trasportandolo in ospedale.