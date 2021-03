Pusher di cocaina marocchino arrestato a Castel Mella

(red.) Nel corso della notte tra lunedì e martedì 30 marzo è finito in manette a Castel Mella un trentenne di origine marocchina, residente nella periferia di Brescia, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Brescia stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e hanno notato l’uomo che, in sella alla sua bicicletta, percorreva via Santuario a Castel Mella. Lo hanno fermato sottoponendolo a perquisizione personale.

Era in possesso di 30 involucri in cellophane, per un peso totale di circa 22,8 grammi di cocaina. Il controllo è stato esteso anche presso la sua abitazione dov’è stato trovato denaro contante per 700 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento di attività illecita.

Il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’ autorità giudiziaria, sino al rito direttissimo a seguito del quale è stato disposto l’obbligo di presentazione per tre giorni alla settimana.