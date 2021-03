Calcinato e Lonato, dozzina di sanzioni a chi non rispetta misure anti-Covid

(red.) Nel fine settimana tra venerdì 26 e sabato 27 marzo una dozzina di giovani sono stati sanzionati a Lonato, sul lago di Garda e a Calcinato, nell’hinterland bresciano, per il mancato rispetto delle misure sanitarie in corso. E a presentare loro le multe sono stati gli agenti della Polizia locale. Il primo intervento, di cui scrive Bresciaoggi, si è reso necessario in via del Santuario a Lonato del Garda dove cinque amici erano impegnati in un bivacco e alle prese con bottiglie di birra, incassando quindi sanzioni per 400 euro ciascuno.

Altre due persone sono state multate nello stesso paese per mancato distanziamento. Infine, in via XX Settembre a Calcinato le sanzioni dello stesso importo hanno raggiunto altri cinque ragazzi fuori di casa in pieno orario di coprifuoco. I residenti, infastiditi dal volume alto della musica proveniente da un’auto, hanno allertato le forze dell’ordine che hanno raggiunto il posto ed emessi i verbali.