Brescia, attenzione ai lavori in corso sulla Tangenziale Sud

(red.) L’amministrazione provinciale informa che sulla Tangenziale Sud di Brescia sono in corso lavori di manutenzione organizzati con un cantiere mobile di 200 metri nella terza corsia di marcia. Nonostante le due corsie libere, al mattino i lavori stanno creando rallentamenti, con ritardi medi nei tempi di percorrenza di circa 5-10 minuti. I lavori sono necessari per effettuare la risagomatura della siepe centrale, riducendone di due terzi l’ingombro trasversale: intervento non più rimandabile, che incrementerà sensibilmente le condizioni di visibilità e sicurezza della Tangenziale Sud.

Sarà inoltre sistemata la segnaletica presente al centro della carreggiata, mentre i new-jersey saranno equipaggiati con catadiottri per migliorare la percezione notturna del tracciato stradale.

Si tratta di lavori che richiedono molte cautele, non eseguibili in orario notturno, programmati a partire dalle ore 6,30, sull’intera giornata, domenica inclusa. Questa articolazione consente di procedere di 600 metri al giorno e i lavori verranno conclusi entro Pasqua.

La Provincia di Brescia si scusa per i disagi al traffico, ma l’obiettivo è quello di rendere la Tangenziale Sud più sicura.