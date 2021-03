Uomo travolto da un treno a Virle, in tilt il traffico ferroviario

(red.) Gravissimo incidente ferroviario nella tarda mattinata di questo martedì 23 febbraio sulla linea ferroviaria Venezia-Milano, nel territorio del comune di Rezzato, presso un passaggio a livello in prossimità di Virle. La tragedia si è verificata poco prima delle 12,30 quando un treno veloce di Italo proveniente da Verona ha travolto un anziano pochi minuti prima di arrivare alla stazione di Brescia. Il corpo dell’uomo è stato trascinato per decine di metri e per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria, i Carabinieri e la Polizia Locale, oltre al personale sanitario e a unità dei Vigili del Fuoco di Brescia. Sarà compito degli inquirenti accertare se si sia trattato di un gesto disperato oppure di un incidente.

Naturalmente la circolazione sulla battutissima linea Milano Venezia è stata bloccata con gravissime ripercussioni per il traffico ferroviario. Tra Brescia e Desenzano è stato attivato un collegamento sostitutivo con autobus.