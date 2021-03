Botticino, rubate migliaia di api a un’azienda di produzione miele

(red.) Era già successo mesi prima di marzo nella bassa bresciana e ora le api sono di nuovo tornate a ingolosire quanti cercano di venderle sul mercato clandestino per ricavare migliaia di euro grazie alla loro attività di impollinatrici per produrre il miele. L’ultimo episodio in ordine di tempo e di cui scrive Bresciaoggi si è verificato sabato scorso 20 marzo a San Gallo di Botticino, nell’hinterland bresciano.

La mattina successiva, all’alba di domenica, marito e moglie che gestiscono una piccola attività di produzione del miele hanno notato che due arnie erano sparite. E mancavano all’appello più di 10 mila api. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che ritengono si possa trattare di un furto su commissione. Mentre le forze dell’ordine stanno indagando, i titolari dell’attività hanno lanciato un appello ai ladri per restituire le specie di insetti.