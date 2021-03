Roncadelle, clienti seduti al tavolo fuori dal bar: sanzioni e chiusura

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 18 marzo gli agenti bresciani della Polizia locale di Roncadelle sono stati impegnati in una serie di controlli, anche per verificare il rispetto delle misure di contenimento contro il contagio. Ed è arrivato un risultato nel momento in cui la municipale ha sanzionato un locale in corso Martiri della Libertà.

Gli agenti non hanno potuto fare a meno di notare un tavolino all’esterno del bar e dove erano seduti alcuni clienti senza mascherine e intenti a consumare caffé e aperitivi, ovviamente in una situazione che è vietata. Tutti, compreso il titolare, sono stati multati con 400 euro ciascuno, oltre alla chiusura del locale per cinque giorni. Ma la prefettura di Brescia potrebbe decidere di allungare il periodo di saracinesche abbassate.