Rezzato: festa (vietata) al Parco di Bacco, dieci multati

(red.) Che dire della decina di giovani sorpresi a Rezzato, all’interno del parco di Bacco i quali, tenendo fede alla denominazione del luogo, avevano deciso di darsi appuntamento per un sabato di festa tutti insieme con tanto di bibite, birra, spuntini e spinelli?

Sono stati beccati da una pattuglia degli ecologisti di Fare Ambiente che si trovava da quelle parti per tutt’altra ragione e, attirata dal vociare, ha avvisato gli agenti della polizia locale di Rezzato.

I dieci sono stati identificati ed è stata sequestrata una piccola quantità di marijuana. Le cronache raccontano che i ragazzi, residenti tra Rezzato, Mazzano, Botticino e Brescia, erano seduti attorno a un tavolo e pare non indossassero correttamente le mascherine: per tutti una multa da 280 euro, raddoppiata per i nove che si trovavano fuori paese senza una valida ragione.