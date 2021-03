Bedizzole, fiamme nel capannone: gli operai spengono il rogo

(red.) Ieri mattina all’alba, lunedì 8 marzo, si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda di via Fusina a Bedizzole, nel bresciano. E’ successo intorno alle 6,30 quando le fiamme sono divampate all’interno di una fabbrica che si occupa di lavorare rottami di alluminio. I primi a muoversi per domare il rogo sono stati gli operai che hanno usato degli estintori per ridurre il raggio d’azione del fuoco.

Subito dopo hanno atteso i vigili del fuoco che hanno concluso l’attività di spegnimento e verificato le cause del rogo. Forse riconducibile alla temperatura alta all’interno dell’azienda. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati danni, quindi l’attività è potuta riprendere regolarmente.