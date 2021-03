Rezzato, incursione dei ladri vandali di notte all’oratorio Gonzaga

(red.) Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 marzo l’oratorio di Virle Treponti a Rezzato, nell’hinterland bresciano, è stato teatro di una razzia vandalica da parte di un gruppo di persone. E’ successo al centro di aggregazione San Luigi Gonzaga nel momento in cui i malviventi sono entrati dal retro per non destare sospetti e non farsi cogliere da sguardi indiscreti.

Hanno quindi forzato una porta e poi sono diretti verso il bar da dove hanno preso il poco incasso in quel momento disponibile. E nella loro refurtiva non sono mancanti nemmeno dei pezzi tecnologici. I danni sono stati certamente maggiori rispetto al bottino e la mattina successiva, nel momento in cui i volontari si sono trovati di fronte allo scempio, non hanno potuto fare altro che denunciare il fatto ai carabinieri.