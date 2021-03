Bedizzole, sbanda e finisce contro un’altra auto. Alla guida un’ubriaca

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 1 marzo una donna di 42 anni di origine moldava e residente a Brescia città è finita nei guai dopo aver provocato un incidente stradale. E’ quanto successo a Bedizzole, in provincia, dove la donna alla guida della propria utilitaria ha perso il controllo sbandando per poi restare coinvolta in un frontale contro un’altra auto guidata da un 45enne. Ne dà notizia Bresciaoggi.

Per fortuna nessuno dei due conducenti è rimasto ferito, mentre gli agenti della Polizia locale con i carabinieri della compagnia di Desenzano si sono occupati dei rilievi. Così facendo hanno anche scoperto il motivo per cui la donna avesse perso il controllo: era ubriaca. Addirittura con un livello di alcol nel sangue di 2,5 grammi per litro, cioé cinque volte oltre il consentito. La donna si è quindi vista ritirare la patente e sequestrare l’auto in vista della confisca.