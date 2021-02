Incidente tra camion e fiamme in A4, ferite lievi per i conducenti

(red.) Nel corso della giornata di ieri, venerdì 26 febbraio, si sono ricostruiti i dettagli dell’incidente avvenuto di prima mattina sull’autostrada A4 Brescia-Milano tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione del capoluogo meneghino. L’impatto, come ricostruito dalla Polizia stradale, ha interessato due camion, di cui uno carico di pellet e l’altro che trasportava glicerina. Lo scontro ha provocato un incendio che ha visto i vigili del fuoco, con diverse squadre, operare per ore prima di domarlo.

E si è anche verificato, vista la colonna di fumo nero sopraelevarsi, che non ci fosse un problema di inquinamento a livello ambientale. I due autotrasportatori sono stati condotti in ospedale per fortuna in condizioni lievi. L’autostrada, subito dopo la rimozione dei mezzi pesanti distrutti, è stata riaperta nella seconda parte della mattina.