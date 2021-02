Odore di gas tra San Zeno e Borgosatollo, decine di chiamate dai residenti

(red.) Nella mattina di ieri, martedì 23 febbraio, i vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate dalla zona compresa tra San Zeno Naviglio e Borgosatollo, nel bresciano, a causa di un forte odore di gas. Per un paio di ore sul posto si sono quindi mossi proprio i pompieri insieme alla Polizia e ai carabinieri, oltre ai tecnici di Unareti che si sono occupati di controllare le condutture.

In realtà non è stato segnalato alcun problema tecnico, né un guasto, quindi la sensazione è che quel forte odore sia stato provocato dal transito di un mezzo pesante che trasportava qualche sostanza particolare. Per approfondire meglio la situazione si analizzeranno anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per capire chi si fosse mosso lungo la strada e restringere il cerchio dei possibili “responsabili”.