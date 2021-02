Rezzato, sperona un’auto in sorpasso e fugge: scatta la denuncia

(red.) In una sera precedente a venerdì 19 febbraio le forze dell’ordine hanno ricevuto una denuncia da parte di due amici che a bordo di un’auto sono stati speronati da un’altra vettura sulla tangenziale 45 bis a Rezzato, nel bresciano. I due, come riporta Bresciaoggi che dà notizia dell’accaduto, erano in coda nel traffico lungo la strada da Salò verso Brescia città.

A un certo punto un Suv proveniente dalle retrovie si è dato al sorpasso della lunga colonna di auto e per non finire coinvolto in un frontale con un camion in arrivo dal senso opposto è rientrato in corsia. Così facendo ha colpito l’auto dei due amici rischiando di mandarli fuori strada. Subito dopo l’auto in preda al sorpasso è fuggita, inducendo le due vittime dello speronamento a denunciare l’episodio.