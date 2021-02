Calcinato, guida ubriaco in pieno coprifuoco: sanzione e via la patente

(red.) Nella notte tra sabato 13 e ieri, domenica 14 febbraio, gli agenti bresciani della Polizia locale operativi tra Calcinato e Lonato hanno fermato una serie di persone perché si trovavano in auto durante l’orario del coprifuoco, ma senza alcuna motivazione. E non solo, perché uno di loro, un 39enne residente a Calcinato, è finito nei guai per essere stato sorpreso ubriaco alla guida.

L’uomo è incappato in un posto di blocco della municipale che subito gli ha voluto sottoporre l’alcol test registrando un livello di alcol nel sangue di 1,1 grammi, cioé poco più del doppio del consentito. Di conseguenza, gli agenti gli hanno ritirato la patente dalla quale verranno anche decurtati 10 punti. Oltre a una sanzione di 373 euro per aver violato il coprifuoco. Multa che ha interessato altre tre persone tra Calcinato e Lonato per lo stesso motivo.