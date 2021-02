Flero, delira dal tetto di una palazzina. Poi convinto a scendere

(red.) Nella mattina di ieri, domenica 7 febbraio, gli agenti della Polizia locale con i vigili del fuoco e un’ambulanza sono stati chiamati per un intervento a Flero, nell’hinterland bresciano. L’oggetto della segnalazione riguardava un individuo che si stava muovendo sul tetto di una palazzina indossando un casco da motociclista, pantaloni corti e scarpe da ginnastica.

Il timore che la persona potesse scivolare se non addirittura compiere un gesto estremo ha portato la macchina dei soccorsi a mobilitarsi subito. I vigili del fuoco lo hanno poi raggiunto con una gru e riuscendo a convincere per scendere da quella posizione pericolosa. In evidente stato confusionale, è stato poi portato all’ospedale Civile di Brescia.