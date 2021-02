Calcinato, operai in pausa pranzo e ladri rubano nel loro furgone

(red.) L’altro giorno, mercoledì 3 febbraio, un gruppo di operai è rimasto vittima di un furto delle proprie attrezzature all’interno del loro furgone mentre questi si trovavano a pranzo. Dell’episodio dà notizia Bresciaoggi. Gli addetti, dipendenti di un’impresa di Isorella, erano in pausa in un ristorante di Calcinato, nell’hinterland bresciano e quando sono tornati al furgone lo hanno trovato aperto e forzato.

Dall’interno erano spariti tutti gli attrezzi da lavoro per circa 5 mila euro di valore. I carabinieri, ai quali è stata presentata la denuncia per il furto, stanno indagando e sarebbero riusciti a identificare un’auto con a bordo due malviventi in fuga verso Montichiari. Ma dall’analisi delle telecamere è emerso che quel veicolo aveva la targa clonata.