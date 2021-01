Borgosatollo, anziana truffata in casa da finti tecnici del gas

(red.) E’ lo scenario di truffa più messo in campo e che anche l’altra mattina, martedì 26 gennaio, è andato a segno nel bresciano. E’ successo a Borgosatollo, nell’hinterland, dove una signora anziana di 80 anni si è vista presentare alla porta due soggetti, di cui uno armato di tablet e l’altro con indosso una tuta da lavoro. Entrambi, come riporta il Giornale di Brescia, si sono qualificati come operatori del gas.

L’anziana ha contato sulla loro fiducia e li ha fatti entrare. Subito dopo uno di loro l’ha distratta e l’altro ha raggiunto le altre stanze rubando gioielli e soldi per qualche migliaio di euro prima di lasciare l’abitazione senza dare nell’occhio. La padrona di casa solo in seguito si è accorta dell’ammanco e non ha potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri.