Calcinato, Polizia locale ferma partitella di calcio tra giovanissimi

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 27 gennaio a Calcinato, nell’hinterland bresciano, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per interrompere una partita di calcetto tra giovanissimi in uno spazio verde di via Farinati.

Una ventina di ragazzi stavano giocando in barba a ogni regola anti-Covid e tutti non avevano la mascherina. Non era la prima volta che succedeva e le stesse forze dell’ordine si erano mosse sul posto sequestrando una delle porte che i giovani avevano piazzato.