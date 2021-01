Rezzato, Mazzano, Botticino: raffica di furti nell’hinterland Est di Brescia

(red.) C’è una banda specializzata in furti nelle case e sulle automobili che sta agendo da qualche tempo nella zona dell’hinterland orientale di Brescia, tra Rezzato, Mazzano e Botticino? L’ipotesi non è tanto remota, vista la cronaca degli ultimi giorni, ma saranno i carabinieri a stabilire se questi episodi sono collegati tra loro.

La banda di ladri, stando ad alcune testimonianze, si sposta a bordo di una Bmw di colore scuro e venerdì 22 gennaio si è messa all’opera in via don Luigi Srturzo a Mazzano, penetrando in un paio di appartamenti.

Di una certa consistenza i danni alle abitazioni, ma deludente il bottino: un po’ di soldi in contanti e qualche piccolo oggetto di valore. La Bmw è stata ripresa anche dalla videocamera di sorveglianza di un negozio della zona.

Sempre venerdì, ma a Botticino, un uomo che aveva lasciato il portafoglio in vista sul sedile anteriore all’interno della propria vettura mentre scendeva per entrare in tabaccheria ad acquistare un gratta e vinci, al ritorno non l’ha più trovato. Sono bastati pochi istanti e il ladro aveva aperto la portiera facendolo sparire.

A Rezzato, infine, i ladri si sono messi al lavoro in via San Carlo, dove sono entrati in un paio di abitazioni rubando alcuni oggetti in oro. Sempre a Rezzato è stata segnalata la rottura dei finestrini di due automobili parcheggiate in via Falcone per arraffare quello che si trovava all’interno.