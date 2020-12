Impacchettiamo un sogno: Cesvi nel Mondadori Store di Roncadelle

(red.) Da sei anni Cesvi è presente in oltre in oltre 40 Mondadori Store delle principali città italiane con il progetto Impacchettiamo un sogno. L’attività ha l’obiettivo di supportare il programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile in Italia che attualmente ha raggiunto oltre 1.100 bambini e ragazzi che hanno usufruito di centri di ascolto e/o di sessioni di psicoterapia, 500 genitori che sono stati coinvolti in percorsi di genitorialità positiva e 360 professionisti (operatori e insegnanti) che sono stati formati per diventare ancora più efficaci nell’affrontare e prevenire il maltrattamento e la trascuratezza.

L’iniziativa sarà attiva fino al 24 dicembre, per partecipare come volontario, è possibile inviare la propria candidatura a iniziative@cesvi.org o chiamare il numero 035/2058058; per offrire il proprio contribuito e rendere solidali i propri regali di Natale, basta recarsi negli store aderenti all’iniziativa.

Ogni volontario opera in piena sicurezza e nella massima tutela della salute di tutti, trasformando il proprio tempo in valore e aiutando bambini e adolescenti di tutta Italia.

L’iniziativa è attiva anche in Lombardia all’interno dei punti vendita Mondadori di Milano, Arese (MI), Bellinzago Lombardo (MI), Legnano (MI), Limbiate (MI), Sesto San Giovanni (MI), Varese (VA), Gallarate (VA), Somma Lombardo (VA), Vimercate (MB), Bergamo, Roncadelle (BS) , Crema (CR).