Mazzano, maxi sequestro di oltre 100 mila mascherine irregolari

(red.) Ieri mattina, domenica 29 novembre, un cittadino cinese alla guida di un furgone è finito nei guai mentre percorreva la via Padana Superiore in territorio di Mazzano, nell’hinterland bresciano. Il conducente è incappato in uno dei consueti controlli dei carabinieri della stazione locale che hanno fermato quel van. E alla richiesta di farsi aprire lo sportellone per capire cosa trasportasse, i militari si sono trovati di fronte 102 mila mascherine in diverse casse di plastiche, ma senza alcuna certificazione.

Tanto che il conducente non ha presentato nemmeno la documentazione necessaria. Per questo motivo il conducente – per il resto tutto regolare tra posizione in Italia e mezzo guidato – si è visto sequestrare quei dispositivi di protezione individuale e incassare una maxi sanzione di 42.800 euro.

Ma non solo, perché l’uomo, residente a Botticino, ha ricevuto anche una multa di 400 euro perché non era autorizzato a uscire dai confini comunali. A questo punto i carabinieri continuano a indagare per capire dove quell’ingente carico di mascherine siano state prodotte e dove fossero destinate.