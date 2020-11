Coronavirus, morta un’ospite della casa di riposo “Almici” di Rezzato

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 24 novembre era emersa una situazione complicata all’interno della casa di riposo “Almici” di Rezzato, nel bresciano. E purtroppo da qui, come riporta il Giornale di Brescia, è arrivata la notizia di un’ospite che è morta lo scorso 18 novembre dopo essere risultata positiva al Covid-19. Una notizia drammatica che ha portato i familiari a un senso di sconcerto per non essere potuti stare vicini alla donna, viste le disposizioni in corso, e anche perché non pensavano che la situazione fosse grave. E tanto che la struttura si è scusata con la stessa famiglia.

La vittima era ospite della casa di riposo da maggio e soffriva di altre patologie pregresse. Nel frattempo dalla stessa residenza sanitaria sottolineano di non essere in emergenza, ma comunque in una situazione critica, visto che i casi positivi, tra i 9 ospiti e tre sanitari, sono aumentati a 20, quasi tutti asintomatici e solo una in condizioni più serie. All’interno dell’edificio è stato ampliato il settore dedicato ai casi positivi.