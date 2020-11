Coronavirus, casi tra ospiti e personale alla Rsa “Almici” di Rezzato

(red.) Si era salvata durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 la scorsa primavera, grazie anche alle misure stringenti messe in atto. Le stesse che sono in corso proprio da quel mese di febbraio, salvo alcune visite concesse lo scorso settembre. Ma che stavolta non hanno evitato di far finire nel mirino la casa di riposo “Almici” di Rezzato, nel bresciano.

Di questo dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come ci siano 9 ospiti, due operatori e un’infermiera risultati positivi. Gli anziani si erano sottoposti al vaccino antinfluenzale e due di loro hanno poi accusato una leggera febbre. Sottoponendo loro il tampone, così come a tutti i 56 ospiti e al personale, sono quindi emersi i casi positivi al contagio.

In ogni caso, i due con sintomi hanno solo qualche linea di febbre, mentre tutti gli altri sono asintomatici e posti in isolamento. Per precauzione, la casa di riposo ha già preso i tamponi e test rapidi forniti dall’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per tenere monitorata la situazione sottoponendo i test con frequenza agli ospiti e al personale.