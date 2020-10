Cacciatore bresciano disperso sul fiume Sesia in piena

(red.) Un cacciatore bresciano di 77 anni residente a Castel Mella, Renato Mantovani, è disperso da sabato mattina dopo essere stato sorpreso dalla piena del fiume Sesia mentre si trovava a caccia nei dintorni di Candia Lomellina, in provincia di Pavia, al confine estremo della Lombardia verso il Piemonte.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il cacciatore bresciano, che è originario di Capriano del Colle, si sarebbe rifugiato in una cascina abbandonata a Pizzarrosto di Palestro quando l’acqua del fiume ha invaso l’edificio sommergendolo in parte.

Mantovani aveva acquistato da anni una casa a Vercelli dove passava la stagione venatoria percorrendo le zone dei dintorni e anche sabato mattina era uscito per una battuta, quando è stato sorpreso in mezzo ai campi dalla piena del fiume Sesia.

Sono stati alcuni conoscenti a lanciare l’allarme al 112. Le ricerche sono state condotte dalla Protezione civile e dai sub dei Vigili del Fuoco ma sono state fermate dal maltempo nel tardo pomeriggio di sabato per riprendere nella giornata di domenica.