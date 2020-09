Rezzato, internet point non rispetta misure anti-Covid: chiuso

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 17 settembre gli agenti bresciani della Polizia locale di Rezzato sono stati impegnati in una serie di consueti controlli e non sono mancati i risultati. In primis, per un internet point gestito da un pachistano e che è stato subito chiuso. Gli operatori hanno notato che nessuno dei clienti indossava la mascherina, non c’era il gel igienizzante e nemmeno i cartelloni sulle misure anti-Covid da rispettare.

Ma non solo, perché anche il bagno è stato trovato in pessime condizioni igienico sanitarie. Per questo motivo il locale è stato chiuso per cinque giorni, ma la prefettura di Brescia, coinvolta nelle disposizioni, potrebbe anche allungare il periodo di serrata. Infine, il gestore è stato sanzionato con 280 euro. Lo stesso importo che ha raggiunto ciascuno dei cinque ragazzi trovati senza mascherine in un parco pubblico del paese.