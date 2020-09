Rezzato, sesso in auto in strada: 20 mila euro di multa per due uomini

(red.) L’ultimo episodio che è entrato a far parte delle azioni sanzionate dallo scorso agosto da parte della Polizia locale di Rezzato è avvenuto domenica notte 13 settembre in un’area industriale del paese. Un writer di 21 anni, infatti, è stato colto in flagrante mentre imbrattava una parete. Si è quindi visto sequestrare 15 bombolette di spray ed emettere una denuncia a piede libero. Ma come detto, sono 116 le sanzioni fatte scattare dagli agenti nel corso di poco più di un mese.

Due uomini di 32 e 64 anni, per esempio, sono stati multati ciascuno con 10 mila euro per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati sorpresi a consumare un rapporto sessuale a bordo di un’auto lungo la strada verso Castenedolo.

Altre 24 persone sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina e non aver rispettato il distanziamento. Decine di multe anche a clienti di prostitute, quattro a carico di soggetti scoperti a fare pipì nei parchi, altrettante per abbandono di rifiuti e due per ubriachezza molesta.