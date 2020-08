Non ce l’ha fatta il 18enne di Borgosatollo caduto in moto

(red.) Aveva solo 18 anni e una grande passione per la motocicletta il giovanissimo Nicolò Bagnuolo, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì dopo un’uscita con gli amici, mentre viaggiava sulla sua due ruote in viale Sant’Eufemia in direzione da Rezzato verso Brescia.

La sua Husqvarna 701 è finita contro il cordolo presso la rotonda che si trova tra viale Sant’Eufemia e via Della Musia,verso Caionvico, sbalzando di sella il giovanissimo conducende.

Trasportato all’ospedale Civile, il ragazzo ha lottato per la vita tutta la notte e per gran parte della giornata di venerdì 14 agosto, ma purtroppo alla fine non ce l’ha fatta.

Appassionato di moto, Nicolò giocava a calcio nell’Ac Borgosatollo e frequentava l’oratorio del paese. Lascia una famiglia composta da padre, madre e sorella maggiore distrutta dal dolore. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia Locale di Brescia.