Maltempo, disagi al Villaggio Sereno, Garda, Valtrompia e Valsabbia

(red.) Tra la notte di domenica 2 e l’intera giornata di ieri, lunedì 3 agosto, non sono mancati alcuni danni in provincia di Brescia a causa del maltempo. Tanto che i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa settanta interventi per svuotare scantinati e abitazioni ai primi piani delle case per gli allagamenti. Così come per i sottopassaggi. In particolare, a Brescia città il maltempo e i disagi hanno riguardato soprattutto la parte a nord. Problemi sono emersi anche in alcune zone della provincia.

Sul lago di Garda, all’interno di un camping a San Felice, una famiglia di turisti si è spaventata nel momento in cui un albero, a causa del vento, è piombato sulla loro roulotte dove stavano dormendo. I tre presenti all’interno – marito, moglie e una figlia – sono stati evacuati e soccorsi, ma non hanno riportato conseguenze particolari. I vigili del fuoco hanno raggiunto il posto per mettere in sicurezza il mezzo e rimuovere i rami finiti a terra. Nell’hinterland si sono registrati alcuni disagi in via Labirinto al Villaggio Sereno di Brescia a causa del torrente Garzetta che è esondato allagando gli scantinati. Ma è una situazione che qui, purtroppo, i residenti conoscono bene.

Risalendo la provincia, in Valtrompia si segnalano solo una buca che si è formata a Irma e poi riparata e qualche smottamento senza disagi a Lodrino. In Valsabbia a preoccupare è stato soprattutto il vento, tanto che un albero a Lavenone è finito sulla strada e ha in parte abbattuto i cavi dell’alta tensione lasciando senza energia elettrica diversi residenti di Idro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici per riparare il guasto.