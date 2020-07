Saldi, Elnòs Shopping si prepara per il primo week-end

(red.) In arrivo un fine settimana dedicato allo shopping, tra occasioni e proposte di tendenza, nel Centro Commerciale di Roncadelle Elnòs Shopping, in occasione del primo giorno di saldi previsto dalla delibera regionale nella giornata di sabato 25 luglio.

Nella galleria, dalle 9 alle 21 sarà possibile dedicarsi agli acquisti, lasciandosi tentare fino alle 21:30 dalle specialità gastronomiche della food court, tutto in totale sicurezza.

Permangono infatti tutte le scrupolose disposizioni per allinearsi alle raccomandazioni delle autorità competenti garantendo il massimo comfort per i visitatori, insieme alle misure implementate per aiutare i clienti a orientarsi e preservare la propria salute e quella degli altri visitatori: dalle postazioni per la rilevazione della temperatura ad ogni ingresso con la presenza di dispenser addizionali con disinfettante per le mani, alle grafiche a pavimento che invitano a mantenere distanze interpersonali di sicurezza, fino alla riorganizzazione delle aree relax e dei servizi comuni in galleria, passando per una campagna di comunicazione interna dedicata, per ricordare alle persone le buone prassi per una nuova socialità, in totale agio e sicurezza.