Rezzato, lancio di sassi dai ragazzini contro un’auto in transito

(red.) La conclusione di quest’anno scolastico così travagliato e soprattutto la situazione contingente avrebbe dovuto rendere più responsabili anche i giovani. Ma evidentemente non è così, visto quanto accaduto a Rezzato, nel bresciano, nei giorni precedenti a giovedì 11 giugno e di cui dà notizia Bresciaoggi. Lunedì sera 8 giugno un’auto condotta da un 21enne residente in paese è stata il bersaglio di un lancio di sassi e pietre da parte di un gruppo di ragazzini in via De Gasperi.

Uno di quei pezzi ha incrinato un finestrino e per fortuna non è andato oltre, rischiando conseguenze più drammatiche. Il conducente ha quindi accostato e cercato di inseguire il gruppo per metterlo di fronte al rischio che avrebbero potuto mettere in atto. Ma questi si sono dati alla fuga.

Un caso del genere era già accaduto alla fine di maggio e nella stessa zona quando una ragazzina che passeggiava con alcune amiche era stata sfiorata da un lancio di sassi. Di fronte a questi atteggiamenti i carabinieri e la Polizia Locale stanno cercando riscontri, in particolare sugli autori.