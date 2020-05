Rezzato, colpo di notte al Link Bar che deve ancora riaprire

(red.) Questa intorno a lunedì 18 maggio è la settimana che segna la riapertura di numerose attività commerciali, ma allo stesso tempo sono tornati all’opera anche i ladri. Nella notte tra giovedì 21 e ieri, venerdì 22 maggio, un malvivente ha colpito il Link Bar di via Europa a Rezzato, nel bresciano. Sembra che a colpire sia stato un uomo in bicicletta che ha raggiunto l’attività infrangendo la parte bassa del vetro della porta principale.

Quindi si sarebbe abbassato per non finire nel mirino del sistema di allarme. A quel punto avrebbe raggiunto il registro di cassa portando via i circa 250 euro che erano contenuti e poi dandosi alla fuga senza rubare nient’altro tra le bottiglie di vino e liquori. Il locale è ancora in fase di lockdown visto che non ha ancora riaperto i battenti e riaprirà solo lunedì 25 maggio.

A lanciare l’allarme ieri mattina è stata la proprietà dello stabile dove si trova il bar e avvisando i titolari. Il bar non è dotato di telecamere e quindi sarà difficile risalire ai malviventi, ma vista la modalità non è escluso che si tratti dello stesso che, indossando cappello e mascherina, ha già preso di mira un negozio di scarpe, una rivendita di sigarette elettroniche e una parafarmacia.