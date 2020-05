Amazon a Castegnato, Legambiente critica. Sindaco: “Opportunità”

(red.) Per le migliaia di clienti bresciani che durante il periodo di lockdown ne hanno approfittato per fare ordini è una grande occasione, grazie alla maggiore vicinanza al territorio della provincia. Per il Comune rappresenta una grande opportunità, ma da Legambiente arrivano delle critiche. Nelle ore precedenti a martedì 19 maggio il colosso Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo centro logistico a Castegnato che consentirà di impiegare fino a 30 addetti e altri 70 come autisti e per i quali si sono aperte le posizioni. Ma l’associazione ambientalista della Franciacorta è critica.

Silvio Parzanini, a capo del circolo Legambiente, evidenzia come “un insediamento che attraverso il traffico porta più inquinamento e danni alla salute dei cittadini. Ancora una volta si parla di tutelare la Franciacorta ma in realtà si persegue la dannosa politica di svendita del territorio”. Sulla sponda opposta, invece, il sindaco Gianluca Cominassi che rileva come l’operazione porterà a nuovi posti di lavoro in zona Pianera e anche a una serie di compensazioni.

“Mi auguro ci sia un rapporto di proficua collaborazione. Sin dai primi colloqui con Amazon, ad inizio anno, abbiamo chiesto un occhio di riguardo circa il nostro territorio per quel che riguarda le assunzioni. In seconda battuta – dice il primo cittadino – va sottolineato come le compensazioni, dell’ordine dei 500 mila euro circa, ci consentiranno mitigazioni e compensazioni ambientali importanti che riguarderanno innanzitutto la zona Pianera e altri interventi a favore dell’intera comunità”.