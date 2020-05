Flero, tre persone respinte dal mercato riaperto: avevano la febbre

(red.) Dall’altro giorno, lunedì 4 maggio, in corrispondenza con l’inizio della fase 2, diversi Comuni e a partire da Brescia città hanno riaperto i mercati rionali scoperti, ma con tutte le regole e disposizioni sanitarie da seguire. Quindi, mettersi in coda e a distanza di un metro l’uno dall’altro, farsi misurare la temperatura all’ingresso, venditori ambulanti solo di alimentari e divieto di toccare la merce. Oltre a presentarsi con mascherina, guanti o, in alternativa, usare il gel igienizzante.

Anche a Flero, nell’hinterland, è tornato il mercato rionale settimanale in piazza IV Novembre. All’ingresso, d’intesa con la Polizia Locale, gli operatori della Protezione Civile si sono occupati di registrare la temperatura con i termoscanner e tre persone che volevano accedere al mercato sono state respinte perché presentavano febbre alta. Di conseguenza sono state fatte tornare a casa e con tutte le prescrizioni del caso da adottare.

Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, ha riaperto a Brescia anche il mercato di Casazza con il consueto protocollo di regole e spazi dedicati solo agli alimentari e ai produttori agricoli. Dal prossimo 13 maggio riaprirà il mercato anche nel quartiere Badia e dal 16 maggio anche l’Emporium in piazza Vittoria, il mercato contadino di via Sardegna e quello di Coldiretti a San Zeno.