Mazzano, ha fretta di nascere. Viene alla luce al Cosp

(red.) E’ un raggio di luce e di speranza in un periodo drammatico quello che arriva da Mazzano, nell’hinterland bresciano. Questa mattina, sabato 18 aprile, come dà notizia il GiornalediBrescia.it, alla sede di soccorso del Cosp sono giunti i genitori di una bimba che stava per nascere.

Gli operatori del corpo di soccorso stavano per preparare l’ambulanza con cui raggiungere l’ospedale per il parto, ma la piccola è venuta al mondo prima ancora del trasferimento. A operare è stato un infermiere che ha assistito la donna facendo nascere la piccola Caterina. La donna e la figlia stanno bene.