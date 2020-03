Coronavirus, sorelle e coniugi tra i lutti in provincia

(red.) Sono storie drammatiche di altri decessi da coronavirus quelle che emergono dalle ore precedenti a lunedì 30 marzo. Uno di loro è l’86enne Sandro Sellari che è stato un grande punto di riferimento per il ciclismo bresciano. E’ stato lui a inventare e organizzare dal 1980 al 2011 la 3Tre Ciclistica Bresciana a tappe internazionale per gli juniores. Sellari è stato medaglia d’oro olimpica con Pierfranco Vianelli a Città del Messico ’68 e il mondiale dilettanti con Renato Bongioni nel 1962 a Salò e il mondiale crono juniores con Marco Velo nel 1992. Ha avuto ruoli nella Federazione ciclistica ed è stato anche presidente del Comitato provinciale dal 1976 al 1980.

Un altro lutto arriva dalla giustizia bresciana con la morte a 59 anni di Fiorino Donina. Per 30 anni ha operato in tribunale a Brescia prima in Corte d’Appello e poi come cancelliere per poi trasferirsi a Parma. Il dramma ha colpito di nuovo anche Castegnato dove le sorelle Rosa Angela e Maria Magri sono morte sabato 28 marzo a distanza di poche ore l’una dall’altra mentre erano ricoverate al Città di Brescia.

Maria aveva 71 anni e Rosa Angela 74 e si aggiungono, tra gli altri, al decesso di Michele Farfaglia e della moglie Luciana deceduti a poca distanza l’uno dall’altra. Tre decessi in un solo giorno ieri, domenica 29 marzo, a Rezzato e tra i quali c’è il decano degli alpini Nicola Mani, morto a 96 anni. Infine, a Carpenedolo sono deceduti Giovanni Barone di 81 anni e Giancarlo Salomoni di 70 che insieme condividevano la passione per le bocce alla pista di via Verga. Giancarlo era anche un appassionato tifoso del Brescia Calcio, abbonato da cinquant’anni.