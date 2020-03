Coronavirus, attenzione ai tentativi di raggiro in corso

(red.) Di fronte all’emergenza sanitaria in corso, lo sciacallaggio ha affilato le armi tra truffe e tentativi di raggiri approfittando anche di quanti aspettano i veri aiuti alimentari. Uno degli ultimi casi è stato quello sollevato dalla questura di Brescia che invita a prestare attenzione agli avvisi (falsi) affissi all’esterno delle abitazioni e che riportano l’intestazione del Ministero dell’Interno.

Ma altre situazioni nel bresciano sono emerse nel fine settimana tra sabato 28 e ieri, domenica 29 marzo. Per esempio, c’è chi a Rezzato si è finto delegato del Viminale indagando tra i residenti che chiedono aiuti alimentari.

Altri tentativi sono andati in scena a Mazzano, Calcinato e Bedizzole. Qui c’è chi approfitta del lavoro dei volontari che portano beni per consegnare mascherine porta a porta al prezzo di 5 euro ciascuna. Ma questi dispositivi non hanno alcun certificato di sicurezza.