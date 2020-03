Mazzano, chiede soldi per un mezzo comunale. E’ una truffa

(red.) A Mazzano, nell’hinterland bresciano, l’amministrazione comunale invita le aziende a prestare attenzione dopo aver ricevuto alcune segnalazioni per un individuo che si presenta alle realtà private chiedendo un contributo economico. Dice di operare per conto di un fantomatico progetto comunale con cui acquistare un mezzo per la mobilità gratuita. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia.

Ma dal Comune fanno sapere di non aver alcun legame con quella iniziativa e anzi chiedono alle realtà coinvolte di denunciare alle forze dell’ordine. In effetti, un progetto del genere era stato avviato nel 2011 per un mezzo sociale, ma nel 2015 l’esperienza era terminata e oggi direttamente il Comune, tramite un proprio fondo, si è equipaggiato di un mezzo sociale del Cosp per proseguire l’iniziativa.